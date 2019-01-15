Фармацевтическую компанию из КНР «отлучат» от Шэньчжэньской фондовой биржи

Пекин, , 13:29 — REGNUM Ключевой китайский производитель вакцин компания Changsheng Bio-technology получил уведомление об обязательном исключении из перечня Шэньчжэньской фондовой биржи, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Согласно заявлению компании, Шэньчжэньская биржа решила продолжить процедуры исключения компании из списков, которые начались в ноябре 2018 года, когда крупное дочернее предприятие компании Changchun Changsheng Life Sciences Limited было уличено в серьезных нарушениях законодательства.

Акции компании будут продолжать торговаться с 16 января в течение тридцати торговых дней для того, чтобы сгладить негативный эффект от отстранения акций компании от торгов. После этого в течение шести месяцев будет действовать запрет на торговлю акциями, в течение которого будет решаться вопрос о полном «отлучении» компании от биржи.

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Напомним, что в октябре 2018 года власти Поднебесной аннулировали лицензию на производство фармацевтической продукции у компании Changchun Changsheng Life Sciences Limited, дочернего предприятия Changsheng Bio-technology за нелегальное производство вакцин ненадлежащего качества.

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