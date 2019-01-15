300 новых автобусов выйдет на маршруты в Чимкенте

Чимкент, Казахстан, , 13:34 — REGNUM В Чимкенте на маршруты выйдет 300 новых автобусов Ankai, выпущенных на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Кустанае, сообщает 15 января издание «Кустанайские новости».

Современные автобусы Ankai приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями. В салоне установлен кондиционер, камеры видеонаблюдения и система видеооповещения пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в маслихате (представительный орган власти) Чимкента сообщили, что на развитие городского транспорта из бюджета Казахстана планируется выделить 120 млн тенге ($337,5 тыс. по курсу на 24 сентября).

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