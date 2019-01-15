Эксперт об экспорте мусора за рубеж: «Стране нужны свои экотехнопарки»

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Вопрос об экспорте мусора за рубеж должно решать Минприроды России, но стране точно нужны свои экотехнопарки для утилизации и переработки мусора. Об этом заявил глава екатеринбургского регионального оператора по работе с бытовым мусором «Спецавтобаза» Григорий Вихарев корреспонденту ИА REGNUM.

«Вопрос об экспорте относится в большей степени не ко мне, а к министру. Но было бы интересно понаблюдать за опытом других стран: Польши, Швеции, вообще за мировым опытом», — сказал Вихарев.

Руководитель считает, что в Свердловской области и в России в целом весьма актуален вопрос строительства экотехнопарков, которые содержали бы в себе комплексы для сортировки и переработки мусора.

«Такие проекты нужны. В Свердловской области создана специальная рабочая группа по этому вопросу под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта, и её заседание будет назначено на конец января или начало февраля» — сказал глава «Спецавтобазы».

Напомним, 14 января 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о возможности экспортировать российский мусор с Архангельского полигона в Швецию по железной дороге. Проект должны будут оценить эксперты Росприроднадзора.

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