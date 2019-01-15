В пекинском районе Тунчжоу снят карантин по африканской чуме свиней

Пекин, , 13:15 — REGNUM Ограничения, связанные с транспортировкой свинины из пекинского района Тунчжоу были сняты властями города, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает 15 января агентство Синьхуа.

Как стало известно, были приняты достаточно эффективные меры по недопущению распространения вируса, включающие в себя убой зараженных животных, дезинфекцию помещений и последующий мониторинг ситуации.

Замминистра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэн на прошедшей неделе заявил, что Китай наблюдает сокращение числа вспышек чумы свиней, новые вспышки носят спорадический характер и в целом, ситуация взята под контроль.

Напомним, что первая вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Китая в августе 2018 года, с тех пор опасный вирус распространился на 24 провинции, а количество вспышек приблизилось к сотне.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за африканской чумы в Китае было истреблено почти миллион голов свиней