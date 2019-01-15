Знаменитого бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали на Урале

Миасс, Челябинская область, , 13:14 — REGNUM Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон перенёс операцию по замене повреждённого тазобедренного сустава. Оперировали спортсмена российские хирурги в одной из частных клиник Миасса Челябинской области.

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Как сообщили в клинике, хирургическое вмешательство длилось 45 минут и состоялось 14 января. Боли мучили спортсмена уже давно. Решение о проведении операции было принято после обследования.

«Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге — все это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать», — приводит портал Ura.ru слова врача травматолога-ортопеда, оперировавшего Джеффа Монсона, Андрея Филиппова.

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Сейчас Монсон уже идёт на поправку. В настоящее время спортсмен проходит курс медицинской реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в конце мая. Монсон давно не скрывал своей любви к России и её советскому прошлому. Он неоднократно выходил на ринг под гимн Советского Союза.

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