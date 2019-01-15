В регионах Казахстана планируют снизить возраст получения вакцины от кори

Астана, , 13:11 — REGNUM В Алма-Ате, Астане и Акмолинской области Казахстана планируют снизить минимальный возраст получения вакцины от кори с одного года до девяти месяцев, заявил главный государственный врач республики Жандарбек Бекшин, сообщает 15 января издание Tengrinews.kz.

Главный врач Казахстана отметил, что министерство здравоохранения республики имеет необходимый запас вакцин, но для локализации вспышки кори дополнительно заказано 100 тыс. вакцин. Минздрав также планирует получить бесплатные дивакацины Всемирной организации здравоохранения от краснухи и кори.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января главный государственный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что локальная вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Астане. В Акмолинской области и Алма-Ате наблюдается незначительное повышение случаев заболевания.

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