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Названа сумма средств на снижение выбросов в Челябинске и Магнитогорске

Общество

К 2024 году объёмы выбросов намерены уменьшить на 20%

Челябинск, 15 января 2019, 13:07 — REGNUM  В Челябинске до 2024 года планируется уменьшить объёмы выбросов загрязняющих веществ на 20%. Об этом журналистам сообщили в областном управлении Росприроднадзора.

Также будут снижены выбросы в Магнитогорске. Как пишет издание Накануне.Ru, разработанные чиновниками природоохранные мероприятия включают в себя сокращение выбросов от предприятий, транспорта, а также от частного сектора. В планах — проведение природоохранных мероприятий на основных предприятиях региона.

В Челябинске реализация мер по снижению выбросов потребует 35,6 млрд рублей. Из них 22,1 млрд направят промышленные предприятия. В Магнитогорске всего потратят 22,3 млрд, в том числе 21,1 млрд — средства промпредприятий.

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Экологические проблемы Челябинской области
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