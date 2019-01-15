Из-за африканской чумы в Китае было истреблено почти миллион голов свиней

Пекин, , 13:01 — REGNUM В Китае в целях безопасности и нераспространения африканской чумы свиней было забито 916 тыс. свиней на фермах, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

«Вспышки чумы являются спорадическими и не носят эпизоотического характера», — заявил представитель министерства сельского хозяйства Китая Гуан Дэфу, приводя цифры забитых животных.

Начиная с августа 2018 года в 24 провинциях и регионах равных по статусу провинциям Китая были зафиксированы случаи заражения домашних свиней африканской чумой. В настоящее время специальные меры блокады распространения вируса уже сняты в 77 инфицированных районах в 21 регионе Поднебесной.

При этом, Гуан отметил, что министерство всегда придерживалось принципа «своевременности, открытости и прозрачности» в деле освещения новых случаев африканской чумы и борьбы с ними.

Отметим, что африканская чума свиней не поражает никакие виды животных кроме свиней и не может передаваться человеку. Однако, инфицированные свиньи в большинстве случаев умирают от вируса и вылечить их невозможно. Если же животное каким-то чудом переживет болезнь, оно навсегда останется его носителем.

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