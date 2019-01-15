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Минздрав Казахстана планирует создать комитет по контролю качества товаров

Общество

Новый комитет будет контролировать качество и безопасность товаров

Астана, 15 января 2019, 12:57 — REGNUM  При министерстве здравоохранения Казахстана планируют создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает 15 января издание BNews.

По его словам, новый комитет будет контролировать качество и безопасность товаров, которые оказывают влияние на здоровье человека, а также качество медицинских услуг.

Биртанов добавил, что ведомство займется контролем обращения лекарств и медицинских изделий, а также надзором в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что министерство провело мониторинг безопасности продукции. Лабораторные экспертизы установили, что 66% продукции, несоответствующей требованиям безопасности, приходится на импорт.

Читайте ранее в этом сюжете: 66% небезопасной продукции в Казахстане приходится на импорт — Минздрав

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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