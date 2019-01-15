«Надо работать без оглядки на рейтинги» – губернатор Нижегородской области

Москва, , 13:07 — REGNUM Большой вклад в развитие Нижнего Новгорода внёс Чемпионат мира по футболу-2018. Об этом 15 января заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Нижний Новгород признан самым комфортным для жизни российским городом.

«На самом деле надо работать без оглядки на рейтинги, — призвал Никитин. — Рейтинги бывают разными, и их методология тоже бывает разная. С другой стороны, приятно, что независимая структура, экспертное сообщество оценило город и его продвижение таким образом. Безусловно, ещё очень много предстоит сделать. Большой вклад внёс Чемпионат мира в 2018 году. Открылась Нижневолжская набережная, новый терминал аэропорта, новый вокзал. Город изменился в лучшую сторону. Город будет и дальше продвигаться в различного рода оценках и рейтингах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования, проведённого сервисом Numbeo, самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород.

Кроме Нижнего Новгорода, занявшего в рейтинге 109-е место из 226, в перечень попали ещё четыре города России: Санкт-Петербург и Москва (182-е и 191-е место соответственно, Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е).

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