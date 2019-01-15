Родителям из Воронежа объяснили, почему можно позволять детям лениться

Воронеж, , 12:54 — REGNUM Специалисты отдела довузовского образования и факультета философии и психологии Воронежского государственного университета провели две встречи с жителями города, на которых «рассказали о положительных моментах лени», сообщает 15 января пресс-служба вуза.

Первая встреча прошла в конце прошлого года и, как следует из сообщения, «оказалась настольно актуальной, что было принято решение продолжить ее рассмотрение сразу после новогодних праздников в новом году».

«Вторая встреча, посвященная лени, усилила положительный эффект для слушателей. Родители узнали, что могут позволить своим детям иногда «лениться» — это сработает на отдых и перезагрузку нервной системы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время встречи психологи предложили совместно найти ответ на вопрос, «в каком случае лень — позитивное состояние, когда ее не следует преодолевать», а вместо этого прислушаться к организму и ему возможность для отдыха.

Встречу провели ведущий специалист отдела довузовского образования Галина Бородкина и преподаватель факультета философии и психологии Ольга Иванова.

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