Одноклассников погибшего школьника из Дагестана отправили на карантин

Махачкала, , 15:14 — REGNUM Десятидневный карантин введен в классе, в котором обучался погибший в городе Махачкале 13-летний подросток, заболевший менингитом. В лицее №30 установлено медицинское наблюдение с ежедневной термометрией, осмотром всех детей и педагогов, контактировавших с учащимися данного класса. У них взяты микробиологические смывы и проведена химиопрофилактика, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе мэрии города.

По словам директора образовательного учреждения Светланы Малиотаки, в школе проведена полная обработка дезраствором мебели, инвентаря, санузлов, коридоров и кабинетов, регулярно проводятся кварцевание и сквозное проветривание помещений. После каждой перемены проводится повторная обработка. Все эти мероприятия будут проходить в течение 10 карантинных дней.

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Напомним, ученик седьмого класса Абакар Г. скончался вечером 11 января в Республиканском центре инфекционных болезней. Спустя два дня в министерстве здравоохранения Дагестана заявили, что причиной смерти мальчика стал неправильно поставленный диагноз в махачкалинской частной клинике «Панацея». Утверждалось, что врачи медучреждения исключили инфекционные заболевания и предположили, что у школьника геморрагический васкулит. Это, согласно заявлению, привело к потере драгоценного времени, необходимого для избежания летального исхода.

На следующий день, 14 января, директор клиники «Панацея» Зураб Мирзаев в своём заявлении опроверг сообщение минздрава об ошибке специалистов медучреждения, якобы приведшей к гибели школьника. По его словам, врачи клиники не ставили ребёнку никакого диагноза и рекомендовали его матери как можно скорее обратиться в инфекционную больницу города Махачкалы. По факту смерти семиклассника следственные органы Дагестана проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

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