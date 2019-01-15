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В ЦАО Москвы выставили на аукцион недвижимость по 90 тысяч за метр

Общество

Торги пройдут на аукционе Единой торговой площадки Москвы до конца января 2019 года

Москва, 15 января 2019, 13:11 — REGNUM  10 объектов коммерческой недвижимости в Центральном административном округе Москвы выставлены на аукционы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике. Пять из лотов расположены в Басманном районе, по одному лоту в Хамовниках, Замоскворечье, на Таганке и Якиманке, а также в Мещанском районе.

«Объекты коммерческой недвижимости в Центральном административном округе столицы пользуются стабильным спросом. 86 объектов удалось реализовать через аукционы в 2018 году. В среднем на лот претендовали 5−6 участников, среднее превышение стартовой цены составило 60%», — сообщил глава ведомства Геннадий Дёгтев.

Общая площадь всех выставленных лотов превышает четыре тысячи квадратных метров. Средняя стартовая цена одного квадратного метра лота составляет 90 тысяч рублей.

Самый маленький объект располагается в Хамовниках, его площадь составляет 15,8 квадратных метров. Самый крупный лот площадью 1,4 тысяч квадратных метров находится в Таганском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году столичный департамент по конкурентной политике выставил на торги в Москве два дореволюционных здания, расположенных на первой линии в Таганском районе.

Читайте подробнее: В Москве два дореволюционных здания пустят с молотка

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