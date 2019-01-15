Медиагруппа France Télévisions намерена ликвидировать 1 тыс. рабочих мест

Париж, , 12:44 — REGNUM Французская медиагруппа France Télévisions объявила о ликвидации 1000 рабочих мест к концу 2022 года, сообщает Le Figaro.

Общественная телевизионная группа объявила о создании плана «добровольного увольнения» для обновления рабочей силы. Ряд рабочих профсоюзов во Франции сообщили, что выступают против такого плана, назвав его «масштабной перестройкой».

Национальный союз журналистов (SNJ) отметил, что не одобряет этот проект в нынешнем состоянии, особенно из-за дополнительной нагрузки, которую он будет оказывать на сотрудников.

«Мы отвергаем условия плана, которые подпитывают разделения между поколениями», — заявили в профсоюзе журналистов.

Напомним, медиагруппа France Télévisions сократила численность персонала на 800 человек с 2012 года в рамках политики замены каждого второго пенсионера на молодого сотрудника.