Вторник, 15 Января 2019 года
12:44:35 МСК

Медиагруппа France Télévisions намерена ликвидировать 1 тыс. рабочих мест

Общество

1 тыс. рабочих мест планируется ликвидировать к 2022 году

Париж, 15 января 2019, 12:44 — REGNUM  Французская медиагруппа France Télévisions объявила о ликвидации 1000 рабочих мест к концу 2022 года, сообщает Le Figaro.

Общественная телевизионная группа объявила о создании плана «добровольного увольнения» для обновления рабочей силы. Ряд рабочих профсоюзов во Франции сообщили, что выступают против такого плана, назвав его «масштабной перестройкой».

Национальный союз журналистов (SNJ) отметил, что не одобряет этот проект в нынешнем состоянии, особенно из-за дополнительной нагрузки, которую он будет оказывать на сотрудников.

«Мы отвергаем условия плана, которые подпитывают разделения между поколениями», — заявили в профсоюзе журналистов.

Напомним, медиагруппа France Télévisions сократила численность персонала на 800 человек с 2012 года в рамках политики замены каждого второго пенсионера на молодого сотрудника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рынок труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить