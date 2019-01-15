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В московском районе Митино откроют школу на 1100 мест

Общество

Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров

Москва, 15 января 2019, 13:06 — REGNUM  На территории села Рождествено в столичном районе Митино будет открыта школа на 1100 мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, при создании объекта проектировщики столкнулись со сложностями из-за рельефа, перепады высоты достигают почти 20 метров.

«И несмотря на это, у них получился изящный и сдержанный проект высокого качества — ломаное по форме здание не только интересно внешне и внутренне, но и будет максимально комфортно для учеников», — добавил он.

На участке строительства будет три уровня рельефа, на самом нижнем из которых будет организуют главный вход в школу. Средний уровень займут технологические помещения и спортплощадки, а на верхнем откроют спортивный комплекс. Общая площадь здания составит свыше 17 тысяч квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Москомархитектура согласовала 45 объектов образования. В число будущих построек входят 20 школ и 25 детских садов.

Так, из 20 будущих школ по одной будет находится в САО, СВАО, ЮАО и ЮВАО, ещё четыре построят в ЗАО, остальные 12 проектов откроют в ТиНАО. Из 25 проектов детских садов девять находится на территории Новой Москвы, по одному объекту появится в Зеленограде, ЗАО и ЮАО, два — в СЗАО, по три в СВАО и ЮВАО. Ещё пять объектов согласовано на севере Москвы.

Читайте подробнее: В Москве в 2018 году согласовали строительство 45 учреждений образования

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