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В Калуге открылось новое почтовое отделение

Общество

Оно расположилось в активно развивающемся и растущем микрорайоне

В Калуге открылось новое почтовое отделение
Иллюстрация: Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»
Новое почтовое отделение в калужском микрорайон «Кошелев-проект»

Калуга, 15 января 2019, 12:29 — REGNUM  В калужском микрорайон «Кошелев-проект» состоялся День открытых дверей в новом почтовом отделении, расположенном на улице Братьев Луканиных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском филиале «Почты России», в церемонии приняли участие представители городской власти, управляющей компании и местные жители.

Поздравив горожан со значимым событием, заместитель начальника управления делами городского головы Калуги Олег Черномаз, отметил важность того, что современное почтовое отделение расположилось в таком активно развивающемся и растущем микрорайоне как «Кошелев-проект».

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В новом отделении представлены традиционные почтовые услуги, а также открыто окно «Почта Банка». Оно адаптировано для личного посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья: оборудовано пандусом, кнопкой вызова оператора и информационными табличками со шрифтом Брайля.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и два участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских и девять передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов области.

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