В Калуге общественники озаботились безопасностью детей на снежных горках

Калуга, , 12:18 — REGNUM Калужские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции «Снежный фронт» организовали в муниципалитетах региона раздачу памяток по безопасному поведению детей на снежных горках. Об этом 15 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Сидоренков.

По словам, активиста, на иллюстрированной цветными картинками листовке, подготовленной общественниками, прописаны основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не получить травмы при катании на санках, лыжах, ватрушках, ледянках и других средствах для активного зимнего отдыха.

«В Калуге акция проведена в Комсомольской роще. Место изобилует оврагами, крутыми снежными горками, так любимыми детворой. В выходные сюда приходят сотни калужан, основная масса которых — несовершеннолетние, и весело и активно проводят досуг. Но тут же существует опасность травматизма, поскольку здесь много деревьев и неосторожный съезд может грозить неблагоприятными последствиями. Поэтому мы попросили родителей и детей быть максимально осторожными и внимательными, вручив памятки по безопасности», — сказал Дмитрий Сидоренков.

В частности общественники обратили внимание на недопустимость катания, стоя на ногах и на корточках, на необходимость избегания катания с горок с неровной поверхностью, на запрет подниматься на горку в местах, где скатываются другие, на запрет использования в качестве горок железнодорожные насыпи, места около автомобильных дорог, горки с деревьями на пути следования и на другие правила. Также активисты ОНФ побывали в калужских магазинах спортивных товаров и попросили продавцов при продаже средств для съезда со снежных горок вручать памятку безопасного поведения.

«В последнее время большую популярность приобрели так называемые ватрушки. На них можно развить довольно высокую скорость, однако насколько они управляемы — это вопрос. И здесь работа родителей, продавцов, общественников по ознакомлению детей с правилами безопасности представляется весьма важной», — считает Сидоренков.

Акция «Снежный фронт» проходит в большинстве российских регионов в январе 2019 года. В поле зрения общественников, помимо вопросов безопасности, — качество уборки снега на улицах населенных пунктов. В Калужской области акция уже прошла в областном центре, а также в Людиновском, Кировском, Боровском и Козельском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-летний мальчик, катаясь на надувных санках (тюбе) в лесополосе «Сосновая роща» в Калуге, съехал с горки, врезался в дерево и получил тяжелую травму. В настоящее время мальчик госпитализирован в больницу. Следователи опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают степень вреда, причиненного здоровью ребёнка.

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