Из московской квартиры спасли двоих истощенных детей

Москва, , 12:17 — REGNUM В Москве в одной из квартир дома на улице 1-й Вольской были обнаружены истощенные малолетние дети, передает 15 января телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что двоих оставшихся дома без надзора девочек полутора и пяти лет нашли в квартире, где проживала 26-летняя многодетная мать, на момент прихода органов опеки женщины и еще двоих детей дома не было.

Услышав за запертой дверью детский плач, представители службы опеки вызвали полицию и экстренные службы. После того как дверь была вскрыта, в квартире обнаружили двоих девочек, у одной из которых были выявлены признаки воспаления легких.

Позднее стражи порядка нашли мать девочек — она находилась возле дома вместе с семилетним мальчиком и новорожденным ребенком. Сообщается, что один из детей был госпитализирован, в настоящее время по факту случившегося ведется проверка.