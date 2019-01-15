В Джакарте разработали план по решению проблем с мусором

Джакарта, , 12:33 — REGNUM Глава агентства по охране окружающей среды особого округа Джакарты в Индонезии Иснава Адджи заявил, что ежедневно из столицы и ее окрестностей вывозят 7 400 тонн мусора, сообщает Antaranews.

«В настоящее время весь мусор из столицы вывозится на полигон Bantar Gebang в городе Бекаси, расположенном рядом с Джакартой. Полигон может вместить всего 49 млн тонн мусора. В наши дни полигон содержит 39 млн тонн, так что, по прогнозам, в 2021 году он будет переполнен», — объяснил Иснава Адджи.

В связи с проблемой мусора правительство провинции особого округа Джакарты разработало региональный план, а именно строительство муниципальных установок по переработке отходов и промежуточного очистного сооружения с целью уменьшения количества отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года во время празднования Рамадана в Индонезии количество бытовых отходов в Джакарте увеличилось и составило 7 999 тонн в день.

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