В Астане выделят социальную помощь ветеранам войны в Афганистане

Астана, , 12:10 — REGNUM Маслихат (представительный орган власти) Астаны планирует предоставить ветеранам войны в Афганистане дополнительную социальную помощь в размере 30 тыс. тенге ($79,3). Об этом говорится в проекте решения маслихата Астаны, сообщает 15 января агентство «КазТАГ».

В документе отмечается, что материальная помощь выделяется в связи с 30-летием вывода войск СССР из Афганистана 15 февраля 1989 года. Средства будут выделены участникам боевых действий в Афганистане, которые приравнены по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Напомним, 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного советского контингента из Афганистана. После вывода войск СССР в Афганистане началась гражданская война, которая продолжается по сей день.

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