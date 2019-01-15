В районе Москворечье-Сабурово появится крытый гаражный комплекс

Москва, , 11:59 — REGNUM В столичном районе Москворечье-Сабурово планируется возвести крытый гаражный комплекс на 30 машино-мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры.

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, гараж будет одноэтажным.

«Несмотря на скромные объёмы и утилитарную функцию, проектировщики смогли найти достаточно эстетичное решение фасадов. В них используется ритмичное чередование разноцветных панелей и остекления», — добавил он.

Два машино-места отдадут для маломобильных групп населения. Часть общей площади гаража будут занимать бытовые и административные помещения. Территорию должны озеленить, а также обеспечить свободный подъезд к зданию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москомархитектура согласовала проект нового гаражного комплекса в районе Левобережный на севере столицы. Объект будет рассчитан на 140 машино-мест. Общая площадь здания составит более шести тысяч квадратных метров.

Читайте подробнее: Москомархитектура согласовала проект гаражного комплекса на севере Москвы