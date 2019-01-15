Волгоградский чиновник получил 7 лет колонии за взятку кирпичами

п. Средняя Ахтуба, Волгоградская область, , 11:50 — REGNUM В Волгоградской области бывший чиновник осужден за получение взятки в виде кирпичей, которые пошли на строительство его коттеджа. Как сообщили 15 января в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было доказано, что бывший заместитель главы администрации районного поселка Средняя Ахтуба получил от руководителя строительной организации кирпичи на сумму 260 тыс. рублей. Чиновник приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 7,8 млн рублей.

Преступление было совершено в 2010—2012 годах. По мнению следователей, за взятку чиновник помог бизнесмену без проблем пройти приемку и подписать акты выполненных работ в рамках муниципального контракта на строительство домов по программе переселения людей из аварийного жилья. Приемка работ прошла без фактической проверки объемов. Сам чиновник свою вину не признал. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Средней Ахтубе люди, переселенные из ветхих и аварийных домов, жаловались на качество нового жилья. Например, в 2017 году региональное отделение ОНФ сообщило, что новое жилье по улице Микрорайон, построенное по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и сданных в эксплуатацию в 2015—2016 годах, оказалось малопригодным для комфортного и безопасного проживания. Так, в квартирах не работала вентиляция.

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