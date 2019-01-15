Демократы США стали чаще называть себя либералами — исследование

Вашингтон, , 11:46 — REGNUM За последние 17 лет больше людей в США стали считать себя либералами: их численность возросла с 17% до 26%, сообщает фонд Гэллапа в докладе о проведенных социологических исследованиях.

Оценка жителями США своей политической идеологии не изменилась в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, когда 35% в среднем называли себя консерваторами, 35% умеренными и 26% либералами. С 1992 года процент американцев, считающих себя либералами, вырос с 17% до 26% сегодня, — это было в основном компенсировано сокращением процента умеренных, с 43% до 35%.

Между тем, с 1993 по 2016 год число консервативных держалось между 36% и 40%, упав до 35% в 2017 году и удерживаясь на этом уровне в 2018-м.

Большинство демократов впервые идентифицируют себя как либералы. Численность демократов, идентифицирующих себя как либералы, составила в среднем 51% в 2018 году — по сравнению с 50% в 2017 году.

В 1994-м почти половина демократов описывали свои взгляды как умеренные, в то время как по 25% идентифицировали себя как либералы и консерваторы. Эта фундаментальная модель сохранялась примерно до 2002 года, в течение первой половины первого срока президентства Джорджа Буша-младшего. С 2002 по 2014 годы — во время войны в Ираке при Буше и президентстве Барака Обамы — доля либералов увеличивалась примерно на один процентный пункт в год, в то время как доля умеренных и консервативных падала. Начиная с 2014 года процент демократов, идентифицирующих себя как либералы, увеличивался еще более быстрыми темпами — в среднем на два пункта в год.

Среди республиканцев в большинстве остаются консерваторы, более того, доля республиканцев, называющих себя консерваторами, увеличилась на 15 пунктов с 1994 года.

Из беспартийных большинство характеризуют свои общие политические взгляды как умеренные. Остальные скорее считают консерваторами, нежели либералами, хотя преимущество консерваторов в этой группе сокращалось в последние годы и теперь составляет всего 6% — самый высокий показатель, 17%, был в 2009 году.

Эти показатели основаны на комбинированных данных ежемесячных GPSS Gallup и других автономных исследований, проводимых каждый год. Совокупные данные за 2018 включает в себя 13 исследований на общую сумму более 13 000 национальных взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Gullap обнародовал результаты исследования, согласно которому рекордное число жителей США хотят уехать из страны.

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