Жители округа Марсабит в Кении столкнулись с нехваткой воды

Марсабит, Кения, , 11:36 — REGNUM Жители деревни Паркишон округа Марсабит обеспокоены возможными вспышками эпидемий из-за нехватки чистой и безопасной воды. Они требуют срочной помощи министерства водоснабжения, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Жители обвиняют правительство округа Марсабит в нехватке воды. Эта проблема актуальна для округа уже 20 лет.

«Мы голосовали за правительство, но оно не обращает внимания на нашу проблему. Дети не ходят в школу из-за недостатка воды, и даже если они идут в школу, мы не можем их приготовить еду, воды нет», — рассказывает жительница деревни Паркишон Сара Касулах.

Отмечается, что в деревне из-за нехватки воды произошла вспышка холеры.

Губернатор округа Мухаммуд Али пообещал решить эту проблему.

«После строительства дороги водопровод был поврежден, но я лично приму участие в заседании департамента водоснабжения, созванного специально для решения проблемы области деревни Паркишон», — сообщил Мухаммуд Али.