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Названо число несчастных случаев на производстве в Индонезии

Общество

В 2018 году в стране произошло 157 313 несчастных случаев на работе

Джакарта, 15 января 2019, 11:33 — REGNUM  Министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что в течение 2018 года в стране произошло 157 313 несчастных случаев на производстве, сообщает Antaranews.

«Несчастные случаи на производстве не только приводят к смерти, материальным проблемам, ухудшению морального состояния и загрязнению окружающей среды, но также могут влиять на производительность, благосостояние работников, на индекс развития человеческого потенциала и конкурентоспособность страны», — заявил министр.

В министерстве трудовых ресурсов заявили, что для сокращения количества несчастных случаев на производстве, министерство усилит надзор и контроль за качеством производства.

Правительство Индонезии также призывает всех работодателей, профсоюзы, работников и общественность в 2019 году «приложить усилия» для повышения уровня осведомленности работников о важности безопасности труда и надзора за качеством производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что Индонезия должна продолжать повышать конкурентоспособность страны для развития бизнеса, роста инвестиций, экономики и создания рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкурентоспособность Индонезии улучшается — министр

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Внутренняя политика Индонезии
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