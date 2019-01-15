Граждане РФ стали рже жаловаться на домогательства на работе

Москва, , 11:25 — REGNUM Большинство жителей России (89%) никогда не сталкивались с харассментом (сексуальным домогательством на работе). 5% оказывались в такой ситуации. 6% отказались отвечать на вопрос. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

При этом, как показало исследование, работающие граждане стали значительно реже жаловаться на харассмент. Если 11 лет назад, об этом говорили 12% работающих, то в 2019 году на домогательства пожаловались 5%.

Сексуальным домогательствам на работе в большей мере подвергаются женщины (8%), в меньшей — мужчины (3%). Чаще жертвами харассментами становятся люди старше 45 лет (7%), реже — молодые люди до 24 лет (4%).

Опрос проведен 10—14 января 2019 года в 441 населенном пункте во всех федеральных округах России. Опрошены 3000 работающих респондентов старше 18 лет.

Читайте также: Около 50 сотрудников Google уволены из-за обвинений в домогательствах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Google уволил 48 сотрудников за последние два года по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Развитие сюжета: В Танзании поднят вопрос о сексуальных домогательствах