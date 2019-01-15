Огонь зимней Универсиады-2019 встретят в Норильске

Норильск, Красноярский край, , 11:23 — REGNUM Красноярский край готовится к старту регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, с 22 января по 1 марта огонь посетит 13 городов региона.

Региональный этап стартует в Норильске. Это одна из самых северных точек края. Колбу с огнём 16 января доставят в город на самолёте. 17 января колбу представят на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в городском молодёжном центре. В этот же день состоится церемония встречи огня.

Непосредственно эстафета пройдёт в Норильске 22 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине. За это время огонь побывал в Алма-Ате (Казахстан), Харбине (КНР) и в 17 городах России. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, за день до старта соревнований.

Читайте ранее в этом сюжете: Универсиада-2019: завершается федеральный этап эстафеты огня