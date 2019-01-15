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Главный врач Казахстана прокомментировал вспышку кори в стране

Общество

В 60-70% случаев заболевания встречается среди детей

Астана, 15 января 2019, 11:27 — REGNUM  Локальная вспышка заболеваемости корью наблюдается в Астане и незначительное повышение случаев заболевания в Алма-Ате и Акмолинской области. Об этом заявил главный государственный врач республики Жандарбек Бекшин, сообщает 15 января агентство «Казинформ».

По его словам, в Алма-Ате зафиксировано 50 лабораторно подтвержденных случаев кори, в Акмолинской области — 41 случай.

Бекшин отметил, что особенностью заболеваний корью в 2018—2019 годах является то, что в 60−70% случаев заболевания встречается среди детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов заявил, что в январе в городе наблюдается снижение заболеваемости корью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане зафиксировали снижение заболеваемости корью

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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