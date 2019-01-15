В России начитывается около 7 млн одиноких пожилых людей

Москва, , 10:54 — REGNUM В России у 25% граждан есть пожилые родственники, которые проживают одни без супруги или супруга. По данным Росстата, в стране насчитывается около 30 млн людей старше 60 лет. Таким образом, число пожилых граждан, проживающих в одиночестве, составляет около 7 млн человек. Такие данные представило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Большинство пожилых людей (70%), проживающие одни, практически не ведут активную социальную жизнь. Имеет хобби, занимается туризмом или работают от 17% до 24% граждан в возрасте от 60 лет.

При этом 59% одиноких пожилых людей следят за своим здоровьем. 50% не зависит от родственников и сами обеспечивают себя финансово.

По мнению 77% жителей России, помогать одиноким пожилым людям должны родственники. 42% считают, что помощь должны оказывать органы соцзащиты, 21% — друзья, соседи, 17% — волонтеры.

Опрос проведен в ноябре 2018 гола. Опрошены 1600 человек от 18 лет и старше в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщалоИА REGNUM, Международный день пожилых людей ежегодно празднуют 1 октября. Этот праздник отмечают во всем мире с 1991 года по инициативе ООН.

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