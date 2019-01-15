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Минпромторг просят запретить «девяток» яиц и «недолитр» молока

Общество

В Госдуме считают маркетинговый ход обманом граждан

Москва, 15 января 2019, 10:48 — REGNUM  В Госдуме обеспокоены широким распространением маркетинговых мероприятий по скрытому увеличению цен на продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) направил письмо в адрес Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, где просит установить четкую градацию расфасованных товаров.

Дегтярёв также обратился с депутатскими запросами в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующие проверки соблюдения законодательства о конкуренции и защите прав потребителей.

«Нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту. То, что изготовители указывают фактическую массу или объем продукта на упаковке мелким шрифтом — не решает проблему. Нужно исключить формальный подход и прекратить наживаться на людях», — считает Дегтярёв.

Широкий резонанс вызвало появление на прилавках магазинов упаковок яиц по девять штук вместо традиционного десятка.

«В настоящее время молочные продукты реализуются в таре по 900 миллилитров стоимостью, сопоставимой полноценному литру; яйца — в таре по 9 штук. Аналогичные приемы используются при продаже круп, сахара, масла и других продуктов питания в маломерных упаковках, визуально не отличимых от привычных для потребителей стандартов», — обеспокоен парламентарий.

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Повышение цен на молочные продукты
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