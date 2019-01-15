В Новой Зеландии уволились 80% младших медицинских работников – СМИ

Веллингтон, , 11:01 — REGNUM В Новой Зеландии уволилось порядка 80% младших медицинских работников, сообщает 15 января New Zealand Herald.

Причиной подобного решения стал срыв переговоров профсоюзов с правительством страны относительно финансирования медицинской отрасли в стране.

Ситуация осложняется еще и тем, что премьер-министр страны Джасинда Ардерн, когда вступала в должность в 2017 году, пообещала выделить финансирования на социальные нужды, что так и не было исполнено.

Напомним, за последние месяцы в Новой Зеландии наблюдаются серьезные экономические проблемы. Недостаточный рост заработной платы не позволяет компенсировать издержки, вызванные ростом услуг и в целом ростом стоимости жизни.

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