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В Новой Зеландии уволились 80% младших медицинских работников – СМИ

Общество

Социальный кризис нарастает

Веллингтон, 15 января 2019, 11:01 — REGNUM  В Новой Зеландии уволилось порядка 80% младших медицинских работников, сообщает 15 января New Zealand Herald.

Причиной подобного решения стал срыв переговоров профсоюзов с правительством страны относительно финансирования медицинской отрасли в стране.

Ситуация осложняется еще и тем, что премьер-министр страны Джасинда Ардерн, когда вступала в должность в 2017 году, пообещала выделить финансирования на социальные нужды, что так и не было исполнено.

Напомним, за последние месяцы в Новой Зеландии наблюдаются серьезные экономические проблемы. Недостаточный рост заработной платы не позволяет компенсировать издержки, вызванные ростом услуг и в целом ростом стоимости жизни.

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