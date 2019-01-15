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Сбой в работе метро Москвы произошёл на Филёвской линии

Общество

На Филёвской линии метро Москвы нет движения поездов

Москва, 15 января 2019, 10:30 — REGNUM  На Филёвской линии метро Москвы нет движения поездов, сообщает 15 января аккаунт «Московского метрополитена» в Twitter.

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"На Филёвской линии между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской». Ориентировочное время восстановления движения — 30 минут», — говорится в сообщении.

Другие подробности не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, на салатовой ветке метро произошло подтопление, нет движения поездов на трёх станциях. Устраняли последствия ЧП около сотни человек.

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ЧП в метрополитене
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