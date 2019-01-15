Сбой в работе метро Москвы произошёл на Филёвской линии

Москва, , 10:30 — REGNUM На Филёвской линии метро Москвы нет движения поездов, сообщает 15 января аккаунт «Московского метрополитена» в Twitter.

Читайте также: Причины подтопления станций метро в Москве определят с «Мосинжпроектом»

"На Филёвской линии между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской». Ориентировочное время восстановления движения — 30 минут», — говорится в сообщении.

Другие подробности не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, на салатовой ветке метро произошло подтопление, нет движения поездов на трёх станциях. Устраняли последствия ЧП около сотни человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Дмитровском шоссе запущены автобусы после подтопления трех станций метро