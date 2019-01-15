В Пскове превышен недельный эпидемический порог по ОРВИ

Псков, , 10:20 — REGNUM В Псковской области за неделю с 7 по 13 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2332 человека — заболеваемость относительно прошлой недели выросла на 72,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в Пскове зарегистрировано 1328 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 32,8% и выше недельного эпидемического порога — на 3,7%.

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В ведомстве сообщили, что за первую неделю года в Псковской области с диагнозом ОРВИ были госпитализированы 55 человек.

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