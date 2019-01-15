В городе Шахты объявят траур по жертвам взрыва

Шахты, Ростовская область, , 10:24 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области 16 января объявят днем траура в связи с гибелью людей при взрыве бытового газа. Об этом заявил мэр Андрей Ковалев на совещании по ликвидации последствий взрыва.

Глава города предложил объявить траур, его инициативу поддержал губернатор региона Василий Голубев. Он отдал поручение подготовить необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 января в девятиэтажном доме на улице Хабарова случился взрыв, частично обрушились два этажа. По данным МЧС, погибли два человека, судьба еще троих неизвестна. После ЧП удалось спасти семь человек.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Взрыв в Шахтах: в доме произошла микроутечка газа из газового счетчика

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские депутаты предлагают оснащать дома датчиками утечки газа

Читайте развитие сюжета: Взрыв в Шахтах: в зоне риска — около 14 тыс. человек