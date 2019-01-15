Зюганов просит Путина обязать жителей устанавливать датчики загазованности

Москва, , 10:14 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где предлагает решение проблемы взрыва газа в многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Необходимо в газифицированных помещениях устанавливать датчики загазованности с автоматическими клапанами, перекрывающими подачу газа при повышении его концентрации в воздухе, а также подающими соответствующий сигнал в аварийную службу», — говорится в письме депутата Госдумы.

Часть затрат за закупку датчиков загазованности может быть оплачена из средств фондов капитального ремонта, однако Зюганов убежден, что очень важно не возлагать на граждан дополнительные расходы, следует из документа.

Письмо направлено после взрыва в многоквартирном доме в Магнитогорске, трагедия привела к гибели 39 человек, включая шестерых детей.