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Влажные снегопады пройдут в Москве 15 января

Общество

В Москве и Московской области 15 января ожидается тёплый зимний день

Влажные снегопады пройдут в Москве 15 января
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зима

Москва, 15 января 2019, 10:00 — REGNUM  В Москве и Московской области 15 января ожидается тёплый зимний день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

»Существенных изменений в метеоусловиях столичного региона не произойдет, и москвичей, а также жителей Подмосковья ждёт ещё один не по сезону тёплый зимний день с влажными снегопадами и вероятностью гололёдных явлений», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в дневное время будет облачно, будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха в столице прогреется до 0 °C, в Подмосковье — до +1°. Синоптики предупредили о возможности слабого гололёда. Влажность воздуха составит 67−72%, атмосферное давление ниже нормы — 732 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Москве ожидается пик зимнего потепления.

Читайте ранее в этом сюжете: Пик потепления в Москве синоптики ждут 15 января

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