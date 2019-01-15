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«Больничные листы» в Казахстане планируют перевести в электронный вид

Общество

Собранные данные будут использованы для повышения эффективности здравоохранения

Астана, 15 января 2019, 09:58 — REGNUM  В рамках законопроекта по оптимизации электронных услуг в Казахстане «больничные листы» планируется перевести в электронный формат, заявил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев на заседании правительства, сообщает 15 января агентство «Казинформ».

Министр добавил, что создание электронного «больничного листа» будет способствовать формированию электронной базы данных о здоровье нации.

По его словам, при помощи технологий Big Data собранные данные позволят более эффективно реализовывать политику в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2019 г. министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев заявил, что в рамках вышеуказанного законопроекта срок регистрации брака планируется сократить с одного месяца до трех дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Время регистрации брака в Казахстане планируют сократить до трех дней

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