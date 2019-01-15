Издевательства над прогулочной лошадью в Красноярске проверит полиция

Красноярск, , 09:09 — REGNUM В Красноярске владельцы прогулочной лошади едва не до смерти замучили животное. Видео с измождённой от усталости и окровавленной лошадью в сети опубликовал очевидец, прогуливавшийся перед Новым годом в парке на острове Татышеве.

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В какой-то момент животное даже упало на снег и не могло подняться. Хозяева — три женщины — пытались безуспешно поднять кобылу. На кадрах видно, как лошадь уже стоит, а на снегу остались следы крови. Кровь видна и на морде животного. Автор ролика поинтересовался, зачем женщины так замучили бедную лошадь. На что одна из них ответила, что животное «сейчас зарежут, и она не будет мучиться. Будет колбаса».

Полиция уже начала проверку этой информации. Сотрудники полиции устанавливают личности очевидцев произошедшего и владельцев лошади. При этом в правоохранительном ведомстве заявили, что в полицию по этому поводу пока никто не обращался.

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С требованием провести проверку по факту издевательства над лошадью на главной ёлке в Красноярске в Генпрокуратуру уже обратилась депутат Госдумы Елена Вторыгина (представляет Архангельскую и Кировскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ), пишет РИА Новости. В запросе на имя генпрокурора Юрия Чайки парламентарий указывает на то, что лошадь использовалась в развлекательных целях, а значит, владельцы животного должны были соблюдать особые требования, установленные федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Госдума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь за такое преступление грозит три года лишения свободы. Раньше наказание ограничивалось шестью месяцами ареста.

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