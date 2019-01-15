В военной части Винницы зафиксировали вспышку кори

Винница, Украина, , 09:01 — REGNUM Более двух десятков нацгвардейцев заболели корью в Виннице, сообщил 14 января телеканал 1+1.

Вспышка кори началась ещё в декабре 2018 года, на данный момент военнослужащие находятся в городской больнице Винницы, ещё четверо — в Хмельницкой районной больнице.

Командир части считает, что нацгвардейцы могли заразиться корью в местах массового скопления людей:

«Мои солдаты несут службу в областной администрации, в городском совете, конвоирование, охрана в залах, закрытые помещения, есть контакт с населением», — рассказал он.

Журналисты отметили, что в санитарной части находится ещё несколько десятков военных, с неподтверждённым диагнозом.

Напомним, в 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек — 20 204 взрослых и 34 277 детей.

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По данным главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, за одиннадцать месяцев 2018 года в ЛНР заболели корью 43 человека, причём все они заразились на Украине.

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