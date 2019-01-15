Пять студентов из Ингушетии пропали в Египте: власти начали поиски

Магас, , 08:51 — REGNUM В Египте пропали пятеро студентов из Ингушетии. Уже несколько месяцев они не выходят на связь с родными. Обеспокоенные родители просят помощи у властей республики в установлении их местонахождения. По некоторым данным, молодые люди, обучавшиеся в Исламском университете Каира, задержаны.

Власти Ингушетии обратились за помощью к послу Египта в России Ихабу Ахмеду Талаату Насру, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе главы республики. На встрече с вице-премьером правительства Ингушетии — постоянным представителем в Москве Алиханом Цечоевым посол подтвердил, что в курсе произошедшего инцидента. Он заверил, что в настоящее время со стороны посольства арабской республики и российских консульств в Египте принимаются меры по поиску пропавших студентов.

Глава Ингушетии, которому доложили о ситуации с исчезновением молодых соотечественников, потребовал от помощника-советника по делам религии Магомеда Дзаурова создать список всех ингушских студентов, выехавших за пределы республики для обучения в религиозных заведениях. Это позволит не только тщательно следить за их поведением и успеваемостью, но и вовремя принимать меры, в случае возможных инцидентов.

Напомним, о пропаже уроженцев Ингушетии в Египте стало известно в ноябре 2018 года. Родные с августа потеряли с ними связь и спустя почти три месяца обратились в МИД РФ за помощью. Ими также было направлено заявление на имя президента РФ с просьбой о помощи.

В начале декабря родные подали в египетское посольство просьбу о помощи в поисках молодых людей, а днем позже пожаловались на бездействие российских дипломатов в Египте, писал «Кавказский узел». В Российском дипломатическом ведомстве полагают, что задержания российских граждан в Египте связаны с нарушением миграционного законодательства.