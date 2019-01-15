Жильцы пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки уже выбирают новые квартиры

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:46 — REGNUM В Магнитогорске жильцы седьмого и восьмого подъездов многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 уже выбирают новые квартиры. Первые три семьи получили документы на жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Речь идёт о собственниках квартир седьмого и восьмого подъездов. Напомним, седьмой ранним утром 31 декабря был разрушен из-за взрыва, а восьмой после обследования был признан опасным для проживания. Сейчас на месте идут работы по их демонтажу. На период работ расселят жильцов соседних подъездов.

Граждане из седьмого и восьмого подъездов уже начали получать уведомления на единовременную выплату для покупки квартир. Эти уведомления — своего рода гарантия оплаты покупки квартиры. Бюджетные деньги продавцу перечислят на счёт в банке

Жильё граждане могут выбрать в любом уголке Российской Федерации. Сумма на каждую семью рассчитывается исходя из количества метров в их квартире на Карла Маркса, 164 и стоимости одного квадратного метра 31 725 рублей.

Напомним, в результате обрушения седьмого подъезда погибли 39 человек. Власти приняли решение разделить дом на две части, разобрав седьмой и восьмой подъезды. Впрочем, это решение пока не окончательное. После завершения основных работ дом будет снова полностью обследован и к этой процедуре обещают привлечь жильцов.