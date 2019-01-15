Жителя Дагестана обвиняют в возбуждении религиозной розни

Хасавюрт, Дагестан, , 09:12 — REGNUM В публичных призывах к экстремистской деятельности обвиняют жителя дагестанского Хасавюрта. Он, как полагает следствие, разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по религиозному признаку. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Хасавюртовский городской суд, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Напомним, в декабре 2018 года в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону было передано дело в отношении другого жителя города Хасавюрта, который обвиняется в аналогичном преступлении. Подозреваемый, как утверждает обвинение, в 2014 году также разместил в социальной сети видеоролик, в котором призывал признать идеологию терроризма, подражать ей и оказывать поддержку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Дагестане был запущен интернет-портал, который позволяет сообщать об экстремистском контенте в сети. Если подтвердится факт экстремистской направленности публикации, министерство связи, информации и массовых коммуникаций республики официально направляет материал в прокуратуру Дагестана, управление ФСБ по РД и МВД по РД. Самым активным, приславшим наибольшее количество подтвержденных ссылок, были обещаны смартфоны: iPhone за 1-е место, Xaomi — за 2-е и 3-е места.

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