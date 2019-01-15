Женщины Кении решили самостоятельно обезопасить трущобы – СМИ

Накуру, Кения, , 09:30 — REGNUM Жительницы трущоб в Кении решили принять участие в патрулировании улиц, чтобы решить проблему отсутствия безопасности. Ранее эта обязанность была исключительно мужской, сообщает Deutsche Welle Swahili.

В рамках проекта «Женщины и безопасность» жительницы трущоб приняли активное участие в действиях по защите безопасности на улицах.

Районы трущоб обычно славятся различными видами преступлений, происходящих из-за перенаселения, бедности и безработицы. Больше всего от преступлений страдают женщины и дети.

Хадиджа Али, мать и жительница трущоб Каптембва города Накуру, рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в трущобах.

По ее словам, желание изменений заставило женщин объединиться и искать способ борьбы с преступностью. Они осознали личную ответственность за свою безопасность.

Джейн Джозих из правозащитной организации Midrift Human Rights заявила, что голос женщин в вопросах безопасности — важное изменение. Проект «Женщины и безопасность» укрепляет связи между отделом безопасности страны и женщинами в обществе.