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Женщины Кении решили самостоятельно обезопасить трущобы – СМИ

Общество

От преступлений, происходящих в трущобах Кении, больше всего страдают женщины и дети

Накуру, Кения, 15 января 2019, 09:30 — REGNUM  Жительницы трущоб в Кении решили принять участие в патрулировании улиц, чтобы решить проблему отсутствия безопасности. Ранее эта обязанность была исключительно мужской, сообщает Deutsche Welle Swahili.

В рамках проекта «Женщины и безопасность» жительницы трущоб приняли активное участие в действиях по защите безопасности на улицах.

Районы трущоб обычно славятся различными видами преступлений, происходящих из-за перенаселения, бедности и безработицы. Больше всего от преступлений страдают женщины и дети.

Хадиджа Али, мать и жительница трущоб Каптембва города Накуру, рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в трущобах.

По ее словам, желание изменений заставило женщин объединиться и искать способ борьбы с преступностью. Они осознали личную ответственность за свою безопасность.

Джейн Джозих из правозащитной организации Midrift Human Rights заявила, что голос женщин в вопросах безопасности — важное изменение. Проект «Женщины и безопасность» укрепляет связи между отделом безопасности страны и женщинами в обществе.

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Профилактика преступлений
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