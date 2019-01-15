В Шахтах на месте взрыва в доме демонтирована большая часть опасных плит

Шахты, Ростовская область, , 08:33 — REGNUM В Ростовской области на месте взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме аварийно-спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, они ведутся круглосуточно.

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«На текущее время снято девять плит и множественные фрагменты общим объемом 161 м3», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Также спасатели укрепили несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Всего была установлена 61 строительная подпорка.

При разборе завалов и в поисках пострадавших были задействованы четыре кинологических отряда и три беспилотника. Также привлечена и инженерная техника. Оценку состояния строительных конструкций проведут с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».

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Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы почти три сотни спасателей и 69 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа, который произошёл в городе Шахты рано утром 14 января, повредил четыре квартиры девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова. В них проживали 12 человек. В настоящее время известно о двух погибших. Семь человек спасены, судьба трёх жильцов многоэтажки остаётся неизвестной. 140 человек эвакуированы. Большая часть из них разместилась у родственников, 28 человек находятся в пункте временного размещения в гостинице «Горняк».

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП. Предположительно, в одной из квартир на девятом этаже взорвался баллон с бытовым газом.

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