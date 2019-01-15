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Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме вновь открыта для верующих

Общество

Прежде мечеть была осаждена израильскими полицейскими

Иерусалим, 15 января 2019, 08:33 — REGNUM  Мечеть Аль-Акса, расположенная на территории Восточного Иерусалима, оккупированного Израилем, вновь открыта для верующих, сообщает 15 января Al Jazeera.

Ранее правоохранительные органы еврейского государства осадили мечеть и арестовали пятерых палестинцев, в том числе трех охранников. Причиной подобного отношения стал конфликт между палестинцами и евреями.

«Перед тем как войти в мечеть, охранники попросили полицейского снять кипы, на что он ответил отказом и попытался прорваться в духовное учреждение. Охранники отреагировали незамедлительно, задержав нарушителя», — подчеркнули представители палестинской стороны.

Напомним, противоречия между Палестиной и Израилем усугубились в марте 2018 года, когда на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан прошли массовые акции протеста.

Палестинцы протестовали против переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 250 человек.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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