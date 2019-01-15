Вторник, 15 Января 2019 года
08:32:31 МСК

Требования к газоснабжению жилых домов пересмотрят в кратчайшие сроки

Общество

Все случаи взрывов бытового газа в жилых домах должны быть детально разобраны

Требования к газоснабжению жилых домов пересмотрят в кратчайшие сроки
D Coetzee
Газ

Москва, 15 января 2019, 08:20 — REGNUM  В России в срочном порядке пройдет ревизия действующих норм и требований в области газоснабжения жилых домов. Соответствующие поручения даны профильным ведомствам российским правительством, об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.

Задача проработать комплекс мер по предотвращению аварий, связанных с использованием бытового газа, поставлена перед ведомствами, контролирующими установку и эксплуатацию газового оборудования. Также в кратчайшие сроки будет разработан план по совершенствованию соответствующего законодательства.

Читайте также: ЧП в Шахтах: квартиры пора оснастить бытовыми газоанализаторами?

Все случаи взрывов бытового газа в жилых домах должны быть детально разобраны. За тщательным анализом последуют системные решения, добавил Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство в сфере безопасности газоснабжения домов в связи с трагедиями в Магнитогорске и Шахтах. Напомним, в результате взрыва и последующего частичного обрушения дома 31 декабря в челябинском Магнитогорске погибли 39 человек. Жизни двух человек унес взрыв в девятиэтажке в городе Шахты Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудит с правительством взрывы в Шахтах и в Магнитогорске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить