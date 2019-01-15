Требования к газоснабжению жилых домов пересмотрят в кратчайшие сроки

Москва, , 08:20 — REGNUM В России в срочном порядке пройдет ревизия действующих норм и требований в области газоснабжения жилых домов. Соответствующие поручения даны профильным ведомствам российским правительством, об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.

Задача проработать комплекс мер по предотвращению аварий, связанных с использованием бытового газа, поставлена перед ведомствами, контролирующими установку и эксплуатацию газового оборудования. Также в кратчайшие сроки будет разработан план по совершенствованию соответствующего законодательства.

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Все случаи взрывов бытового газа в жилых домах должны быть детально разобраны. За тщательным анализом последуют системные решения, добавил Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство в сфере безопасности газоснабжения домов в связи с трагедиями в Магнитогорске и Шахтах. Напомним, в результате взрыва и последующего частичного обрушения дома 31 декабря в челябинском Магнитогорске погибли 39 человек. Жизни двух человек унес взрыв в девятиэтажке в городе Шахты Ростовской области.

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