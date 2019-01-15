Граждане РФ выступают за равенство прав людей разных национальностей

Москва, , 08:17 — REGNUM Большинство жителей России (80%) всегда помнят о своей национальности, 8% вспоминают о ней время от времени, 10% опрошенных не вспоминают почти никогда. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Половина граждан РФ (50%) одобряет тот факт, что в России живут люди разных национальностей, и считают, что это приносит стране больше пользы, 21% видят преимущественно вред, 29% затруднились ответить.

73% респондентов выступают за равенство прав людей разных национальностей. 21% думают, что русские в России должны иметь больше прав. 47% участников опроса считают, что в их населенном пункте у людей всех национальностей равные возможности устроиться на хорошую работу. Неравными назвали права 43%.

Возможности открыть дело 49% опрошенных считают равными, 35% — неравными. Шансы занять высокий пост во власти их города или района равными видятся существенно реже, чем неравными (35% против 44%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 23 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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