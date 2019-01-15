Назван наиболее комфортный для жизни город России

Москва, , 08:13 — REGNUM Самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные исследования «Индекс качества жизни 2019», проведенного сервисом Numbeo.

Кроме Нижнего Новгорода, занявшего в рейтинге 109-е место из 226, в перечень попали еще четыре города России: Санкт-Петербург и Москва (182-е и 191-е место соответственно, Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е).

Лучшими для проживания, согласно данным экспертов сервиса, являются на сегодняшний день столица Австралии Канберра, Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Менее всего приспособлены для жизни, по данным Numbeo, столица Филиппин Манила, Пекин, Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).