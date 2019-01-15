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Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе

Общество

Широкое распространение вирусов зарегистрировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции

Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе
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Вакцина

Москва, 15 января 2019, 08:11 — REGNUM  В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, широкое распространение вирусов зарегистрировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Еще в восьми странах зафиксированы региональные вспышки, в четырех (Греция, Латвия, Словакия и Узбекистан) — локальные, в 12 странах — спорадические случаи заболеваний.

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«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок и обращает внимание на важность вакцинации против гриппа», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ведомство предупредило об ожидаемой вспышке простудных заболеваний в России. Так, рост заболеваемости может прийтись на посленовогодний период. Сообщалось, что это может произойти из-за граждан страны, которые решили отметить праздники за границей. Оттуда наши соотечественники могут привезти новые вирусы.

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Грипп, ОРЗ
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