Компания бизнес-партнёра Порошенко снова будет поставлять авто в ВСУ

Киев, , 07:59 — REGNUM Корпорация «Богдан» заключила договор с министерством обороны Украины на поставку медицинских автомобилей «Богдан 2251», заявили в пресс—службе компании, сообщил 14 января официальный сайт предприятия.

В конструкцию автомобиля внесено десять изменения, в частности, добавлена автономная система обогрева и подогрев топлива, пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кузова.

Напомним, в начале 2018 года на Украине разгорелся скандал вокруг медицинских автомобилей от корпорации «Богдан». Из 45 машин, переданных ВСУ в зону конфликта в Донбассе, 20 автомобилей пришлось ремонтировать после полугода эксплуатации. Три машины оказались бракованными, их вернули производителю.

Член совета волонтеров при министерстве обороны Украины Валентина Варава рассказала о крайне низком качестве машин, а также отметила, что тендер на закупку автомобилей для ВСУ был специально составлен для того, чтобы в нём выиграл «Богдан».

Отметим, до 2009 года корпорацией владел действующий президент Украины Пётр Порошенко, затем он продал контрольный пакет акций своему бизнес-партнёру Олегу Свинарчуку.

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